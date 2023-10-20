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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 10:16 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة سرعتها تصل إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.
• الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول صباح الغد إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة وتصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.
• الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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