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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 20 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 09:31 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 20 أكتوبر 2023)
طقس مشمس. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة، فيما تكون الرياح نشطة اليوم الجمعة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراجع درجات الحرارة من الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء غائمة جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية وتسجل زيادة يوم الأحد خاصةً على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة الأحد.

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