جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم

طرابلس - بوابة الوسط

فيما تسيطر تطورات القصف الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون من مجازر على أيدي قوات الاحتلال، لم تخلُ الساحة السياسية في ليبيا من مظاهر الخلاف وتبادل الاتهامات بين فرقاء الأزمة، ليزيد من تعقيد مهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يبدو أنه انضم إلى المنادين بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ويبقى السؤال هو: ما شكل هذه الحكومة وكيف تشكل؟

في هذا الوقت أقفل باتيلي شهره الـ13 على رأس البعثة الأممية في ليبيا، وهو لايزال يبحث عن مفاتيح القوة التي تمكنه من إنجاز اختراق نوعي مهم لتحريك العملية السياسية والدفع بها إلى نقطة وصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره قرابة 3 ملايين ناخب ليبي.

إحاطة باتيلي تظهر غياب الحلول

وقدم باتيلي عبر آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين صورة غير مطمئنة للوضع في ليبيا تعكس حالات التململ والمراوحة وغياب «روشتة» حلول أو اتفاق على أجندة زمنية محددة تتعلق بالعملية الانتخابية، ومعالجة أزمة الأجسام السياسية منتهية الصلاحية التي تحكم البلد بمنطق «الأمر الواقع».

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ففي كلمة محبطة للمتفائلين كشف المبعوث الأممي أن المفوضية العليا للانتخابات أبلغته بأنها «لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة»، كما سجلت البعثة عدداً من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، مؤكدة أن «القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسياً لا تزال دون حل»، منها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار باتيلي أيضاً إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، وشدد على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.

استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة

ولم تفلح توضيحات اللجنة المشتركة «6+6» في الحد من تبادل الاتهامات بين رئاستي مجلسي النواب والدولة بشأن دستورية نسخ القوانين المقترحة التي أصدرها مجلس النواب في الخامس من أكتوبر الجاري، وهو عنوان الخلاف المتجدد بين الجسمين.

واتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تكالة بأنه مدعوم مالياً وعسكرياً من رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة لإفشال الانتخابات، واستمرار الفوضى في العاصمة وغيرها من المدن، وبقاء الأمر على ما هو عليه، وقال: «إن تكالة ليست لديه صلاحيات التعقيب والرفض على القوانين الانتخابية، وإن قرارات لجنة «6 + 6» ملزمة»، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي يتسنى لها التجهيز لإجراء الانتخابات.

أضاف صالح «لا نعد حكومة الدبيبة طرفاً يحق له المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة» التي قال إنها ينبغي أن تجرى بالطريقة الصحيحة بين مجلسي النواب والدولة.

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في المقابل اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات المصدق عليها من طرف النواب الأسبوع الماضي غير مطابقة للتعديل الدستوري ومخرجات اجتماع بوزنيقة بالمغرب، وقال في مقابلة تلفزيونية إن «إقدام أعضاء مجلس النواب على المصادقة على هذه القوانين يعد قطعاً للتواصل بيننا وبينهم».

وشكك تكالة في شرعية المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أنها ضمن أوائل المناصب السيادية التي تحتاج للتغيير، وستكون على طاولة المفاوضات في أول لقاء يجمعه مع صالح، وعندها أيضاً سيكون الحديث بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وهما النقطتان اللتان يرفضهما تكالة.

«6+6» تدافع عن تعديلات قوانين الانتخابات

أما لجنة «6 + 6» فقد استبقت إحاطة باتيلي بالدفاع عن التعديلات التي أدخلتها على قانوني الانتخابات العامة في اجتماعها الأخير في بوزنيقة موضحة أنها «تعديلات فنية على الصياغات ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعيهما».

وترى اللجنة في تقريرها الختامي أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين، وتابعت «إن التنازل عن الجنسية أصبح ملزماً للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وإن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف».

ومثلما جرت عليه العادة طغت الخلافات داخل مجلس الأمن حول الملف الليبي، فأيدت كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وأميركا، وبريطانيا دعوة باتيلي القادة الليبيين للعمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة، فيما أكد مندوب روسيا على موقف بلاده إزاء الملف الليبي الداعي إلى ضرورة أن تشمل العملية السياسية في ليبيا الطيف الواسع لكل القوى السياسية بما في ذلك ممثلي النظام السابق لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي هذه الأثناء وحدت القضية الفلسطينية المواقف الداخلية، ودفعت الليبيين إلى الخروج في مظاهرات شعبية غاضبة في كل المدن بدءاً من العاصمة طرابلس للتنديد بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل مسار العملية السياسية في البلاد يتراجع في قائمة اهتمامات الشارع الليبي الذي لم تعد نسبة كبيرة منه تثق في جدية متصدري المشهد السياسي في العمل على حل الأزمة، وصولاً إلى موعد الاستحقاق الانتخابي.