  • Alwasat News
Atwasat

4 قرارات من حكومة الدبيبة بشأن ملف الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 08:40 مساء
4 قرارات من حكومة الدبيبة بشأن ملف الكهرباء
جانب من اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العادي الثامن للعام 2023م، الخميس 19 أكتوبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعي صيانة محطة غرب طرابلس من قبل شركة «سيمنس» الألمانية، وتوسيع محطة غرب طرابلس البخارية من قبل شركة «هيونداي» الكورية.

حكومة الدبيبة تعتمد العاشر من أكتوبر يومًا وطنيًا للكهرباء
وأضاف حمودة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مجلس الوزراء اعتمد مذكرة التفاهم بين جمهورية مالطا وليبيا للتعاون في مجال ربط الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إقرار واعتماد العاشر من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للكهرباء.

- شركة الكهرباء تنهي صيانة الشبكة غرب البيضاء.. وتواصل الأعمال لتشغيل محطات في درنة

وعقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاجتماع العادي الثامن للعام 2023م برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبحضور نائبي الرئيس والوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة» تؤكد استعدادها لتعزيز أعمال وبرامج «تقارب» في البلديات
«حكومة الوحدة» تؤكد استعدادها لتعزيز أعمال وبرامج «تقارب» في ...
المقريف يؤكد التزام وزارة التربية والتعليم بضمان التغذية المثالية للطلاب
المقريف يؤكد التزام وزارة التربية والتعليم بضمان التغذية المثالية...
تكالة يناقش مع بن قدارة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج
تكالة يناقش مع بن قدارة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج
سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة المالية العليا
سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة المالية ...
داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع
داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
عرض بريطاني للكشف عن تسريبات المياه بأنابيب النهر الصناعي
عرض بريطاني للكشف عن تسريبات المياه بأنابيب النهر الصناعي...
بعد الدبيبة.. حماد يوجه بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بحقوق المواطن الليبي كافة
بعد الدبيبة.. حماد يوجه بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بحقوق ......
4 قرارات من حكومة الدبيبة بشأن ملف الكهرباء
4 قرارات من حكومة الدبيبة بشأن ملف الكهرباء...
داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع
داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع...
سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة المالية العليا
سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة ......
المزيد