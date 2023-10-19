4 قرارات من حكومة الدبيبة بشأن ملف الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعي صيانة محطة غرب طرابلس من قبل شركة «سيمنس» الألمانية، وتوسيع محطة غرب طرابلس البخارية من قبل شركة «هيونداي» الكورية.

حكومة الدبيبة تعتمد العاشر من أكتوبر يومًا وطنيًا للكهرباء

وأضاف حمودة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مجلس الوزراء اعتمد مذكرة التفاهم بين جمهورية مالطا وليبيا للتعاون في مجال ربط الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إقرار واعتماد العاشر من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للكهرباء.

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وعقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاجتماع العادي الثامن للعام 2023م برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبحضور نائبي الرئيس والوزراء.