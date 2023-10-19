سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم موسكو «المبدئي والكامل» للجنة المالية العليا، معتبرًا أنها «آلية وطنية موحدة تتجاوز أوجه الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا»، بحسب السفارة الروسية لدى ليبيا.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة «إكس» إن السفير أيدار أغانين بحث خلال لقائه مع المنفي «عددًا من المسائل وعلى رأسها إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالفيضانات في منطقة الجبل الأخضر الشرقية، وسير العملية السياسية الليبية بالإضافة إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، وبعض القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين».

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وأضافت السفارة الروسية أن المنفي وأغانين أكدا خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الأول بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وليبيا في جميع المجالات بما فيها اللجنة المشتركة.

وأكدت أن السفير أيدار أغانين «قد عبر عن دعم بلاده المبدئي والكامل لجهود اللجنة المالية العليا كآلية وطنية موحدة تتجاوز أوجه الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، واعتبارها جهازًا فعالًا للعمل المشترك بين جميع مناطق وأطراف ليبية، بما يحقق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق العام في تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن».