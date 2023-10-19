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ضبط عصابة من الوافدين تخصصت في سرقة السيارات بأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 01:47 مساء
ضبط عصابة من الوافدين تخصصت في سرقة السيارات بأجدابيا
سيارة مضبوطة بحوزة عصابة للوافدين، 19 أكتوبر 2023. (مديرية أمن أجدابيا)
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ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا عصابة من الوافدين امتهنت سرقة السيارات.

وتلقت المديرية شكاوى مواطنين بشأن سرقة سياراتهم، وجرى تكليف أفراد التحريات بضبط المتهمين، وتمكنوا من تحديدهم وهم ثلاثة سودانيين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

المتهمون لا يحملون أوراق إقامة
وكشفت التحقيقات مع المتهمين عدم حملهم أوراق إقامة رسمية في البلاد.

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واعترفوا خلال الاستدلال معهم بسرقة خمس سيارات عن طريق الركوب فيها خلسة مستغلين غفلة ضحاياهم عنها خلال دخولهم بشكل عابر إلى المحال التجارية لشراء احتياجاتهم.

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