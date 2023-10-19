الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس دعوته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور «لفتح تحقيق شامل» في وقائع «استخدام القوة لعزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها»، مشيرا في هذا السياق إلى «أحداث جرت في مدينتي درنة وبنغازي».

وقال: «نرفض (قيام) أي جهة عسكرية أو أمنية أو تحت أي اسم بعزل مدن كاملة عن العالم وقطع الاتصالات عن أهلها ونقلهم بحجة فرض الأمن إلى العصور الوسطى»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس.

ما حدث في درنة وبنغازي

وتابع الدبيبة: «حدث هذا في درنة، فبعد إرجاع الاتصالات إلى المدينة.. قطعت (مجددا) بشكل متعمد في الوقت الذي كانت فيه المدينة بأشد حاجة لها، كما عاشت بنغازي في الأسبوع قبل الماضي أسبوعا كاملا.. 180 ساعة.. دون اتصالات أو إنترنت وعزلت تماما عن العالم وتزامن ذلك مع اشتباكات في حي سكني خلف قتلى ودمار».

وأضاف: «أجدد دعوتي للنائب العام لفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع التي تمثل تطورا جديدا وخطيرا في استخدام القوة من عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها تحت ذرائع تحتاج إلى تحقيقات وإحالة المذنبين فيها إلى العدالة.. ما زالت الحقيقة غائبة بعد أن رأى الجميع تسييس التحقيقات الأمنية وإخراجها إعلاميا بشكل سمج لا يقبله عاقل».