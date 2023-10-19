السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، وفق مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.16 دينار من 5.17 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.96 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.17 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.