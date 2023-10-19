«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة تتحول تدريجيا إلى جنوبية سرعتها تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية على معظم الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة ويصل إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

•الرؤية جيدة.