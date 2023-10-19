حالة الطقس في ليبيا (الخميس 19 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد خاصة المناطق الغربية متجاوزة معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و37 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر للسحب العالية أحيانا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية وتسجل تراجعا تدريجيا من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.