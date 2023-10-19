تعرف على مواصفات الناقلة «الحياة» أحدث سفن شركة النقل البحري (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الشركة الوطنية للنقل البحري مواصفات ناقلة النفط «الحياة» التي تعد من أحدث السفن المنضمة إلى أسطول الشركة خلال العام 2023.

وصنعت الناقلة في كوريا الجنوبية، وتصل حمولتها الكلية إلى 115 ألفا و518 طنا، حسب مقطع فيديو للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويصل عمق الناقلة 21.2 متر وعمق الغاطس الخاص بها 15.2 متر وطولها 249 مترا وعرضها 44 مترا، وتصنيفها «LR class»، كما تستطيع الإبحار بسرعة 14 عقدة.

انضمام الناقلة إلى أسطول الشركة

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أعلنت شركة النقل البحري، انضمام الناقلتين «الحياة» و«الكفرة» إلى أسطولهما، وهما من طراز «أفراماكس».

- انضمام ناقلتي نفط من طراز «أفراماكس» إلى الأسطول البحري الليبي

واكتملت صناعة الناقلتين المتطورتين في مارس العام 2023، وفقًا لمعايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى وكذلك جميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.