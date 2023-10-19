النيابة تأمر بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي في الجنوب الغربي، بعد تلاعبه بأوراق رسمية تتعلق بتوريد المعدات الطبية للمستشفى.

وحققت النيابة في تجاوزات بخصوص تنفيذ عقود توريد المعدات، واتضح تورط المتهم في وضع وثائق رسمية تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية تقدر بسبعة ملايين و969 ألف دينار على خلاف الحقيقة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأضاف البيان أن الضرر وقع بالمستشفى نظرا لصرف المبلغ المالي المخصص لتلك المعدات دون تسلمها، ولذا بعد انتهاء استجواب مسؤول المؤسسة، قرر المحقق حبسه على ذمة القضية.