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الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس التطوير الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 02:10 مساء
الكوني يبحث مبادرته العمل بنظام المحافظات مع مدير مجلس التطوير الاقتصادي
لقاء الكوني مع مدير مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، 18 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور محمود الفطيسي، مبادرة العمل بنظام المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، حيث اقترح الفطيسي تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين المجلس، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» للخروج بتوصيات تسهم في تنفيذ المبادرة، وفق بيان المكتب الإعلامي المجلس الرئاسي.

رفع كفاءة المنتسبين في مؤسسات الدولة
ونوقش خلال اللقاء إمكان التعاون بين المجلسين فيما يتعلق بتطوير مؤسسات الدولة لرفع كفاءة منتسبيها، وبدوره أكد الكوني ضرورة تنفيذ برنامج التطوير المؤسسي نظرًا لأهميته في خلق مؤسسات نموذجية.

كما التقى الكوني اليوم رئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء ماشاء الله الطير، ونائبه العقيد مهندس رمزي القمودي، اللذان استعرضا أمامه المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهاز، حيث أكد ضرورة تذليل الصعوبات أمام الجهاز ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة له في تأمين المقرات الرئاسية والسيادية للدولة والأهداف الحيوية، مع استمرار الجهاز في دعم منتسبيه وتأهيلهم جيدا.

مبادرة الكوني للعودة إلى نظام المحافظات
وفي العام 2022، قدم الكوني مقترحًا للعودة إلى نظام اللامركزية في الحكم «المكفول بشرعية تاريخية دستورية»، حين توزَّعت وفقه جغرافية ليبيا إلى عشر محافظات.

- الكوني يطالب باللامركزية وإلغاء التمركز المطلق للسلطة في العاصمة
- الكوني يحث أهل طرابلس لتبني مبادرته لتفكيك المركزية وتخفيف العبء على العاصمة

واعتبر الكوني أن اللامركزية تقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، متحدثًا عن «إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف كافة الأعمال المالية والعسكرية كما السياسية»، وهو ما اعتبرها «عزلة مقلقة عن بقية أطراف البلد أو انتظارات الناس العاجلة، وهو الأمر الذي جعل من العاصمة محل مطمع لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصريف في ثروات البلد».

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