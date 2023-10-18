تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار العملات الأميركية والأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع قياسي أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.49 دينار مقابل 5.56 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

تراجع اليورو والإسترليني

وبالمثل هبط سعر اليورو إلى 5.71 دينار مقابل 5.76 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.65 دينار مقابل 6.67 دينار أمس.

في حين استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 251 دينارا للغرام، وسعر الدينار التونسي عند 1.72 دينار، وسعر الليرة التركية عند 0.20 دينار.