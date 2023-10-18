  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 12:46 مساء
بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية الفلسطينية
أحد التلاميذ المشاركين في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
alwasat radio

نظم تلاميذ مدرسة «شهداء 20 رجب» للتعليم الأساسي في بلدية رقدالين وقفة نصرة ودعمًا للقضية الفلسطينية، ولاستنكار «العدوان الإسرائيلي».

ورفع الأطفال أعلام فلسطين، إضافة إلى لافتات مكتوب عليها «القدس لنا وقلوبنا معكم يا فلسطين»، حسب صور نشرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقفة في طبرق تنديدا بقصف قوات الاحتلال غزة (صور)
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بطرابلس (صور)

وأودى القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل طيلة 12 يومًا على قطاع غزة بحياة أكثر من 3300 فلسطيني، ونحو 11 ألف جريح، فضلًا عن دمار واسع طال المنازل وحتى مدارس «الأونروا» التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من القصف، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارًا خانقًا حال دون دخول المساعدات الإنسانية.

تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد ليبي يطّلع على عمل هيئات مكافحة المخدرات وتسيير الكوارث في الجزائر
وفد ليبي يطّلع على عمل هيئات مكافحة المخدرات وتسيير الكوارث في ...
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 18 أكتوبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 18 أكتوبر 2023)
حكومة حماد تستنكر صمت مجلس الأمن حيال قصف المستشفى المعمداني في غزة
حكومة حماد تستنكر صمت مجلس الأمن حيال قصف المستشفى المعمداني في ...
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
«الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث المرورية
«الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث ......
بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية الفلسطينية
بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية ......
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار...
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل...
المزيد