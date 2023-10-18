بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

نظم تلاميذ مدرسة «شهداء 20 رجب» للتعليم الأساسي في بلدية رقدالين وقفة نصرة ودعمًا للقضية الفلسطينية، ولاستنكار «العدوان الإسرائيلي».

ورفع الأطفال أعلام فلسطين، إضافة إلى لافتات مكتوب عليها «القدس لنا وقلوبنا معكم يا فلسطين»، حسب صور نشرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وأودى القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل طيلة 12 يومًا على قطاع غزة بحياة أكثر من 3300 فلسطيني، ونحو 11 ألف جريح، فضلًا عن دمار واسع طال المنازل وحتى مدارس «الأونروا» التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من القصف، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارًا خانقًا حال دون دخول المساعدات الإنسانية.

تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)

تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)

تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)

تلاميذ مشاركون في وقفة داعمة للقضية الفلسطينية بمدرسة في رقدالين، 18 أكتوبر 2023. (التعليم)