السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.17 دينار من 5.16 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.17 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.