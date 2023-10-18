«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.