حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 18 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء مناطق غرب البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الساخنة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الدواخل تتحول غدا إلى جنوبية غربية نشطة خاصة يوم الجمعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.