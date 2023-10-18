ضبط تونسي يتاجر في عملة ليبية غير متداولة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية فرع الجبل الغربي تونسي بتهمة التجارة في عملة ورقية من فئة العشرة دنانير، غير متداولة وموقوفة من مصرف ليبيا المركزي.

وعثر بحوزة المتهم على مبالغ كبيرة من تلك العملة، وأقر بتهريبها إلى تونس رفقة متهمين ليبيين، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ضبط المتهمين الآخرين

وتمكن رجال الأمن من تحديد مكان المتهمين الآخرين، وإيقافهما متلبسين وبحوزتهما مبلغ آخر من العملة نفسها.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.