إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و210 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و210 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

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استهلاك مليار وتسعة ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا وتسعة ملايين قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 803 ملايين قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و90 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و84 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و32 مليون قدم لمصانع الإسمنت.