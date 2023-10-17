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ألمانيا تؤكد التزامها بمساعدة «حكومة الوحدة» في جهودها لتعافي وإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 06:25 مساء
ألمانيا تؤكد التزامها بمساعدة «حكومة الوحدة» في جهودها لتعافي وإعمار درنة
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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أكدت ألمانيا التزامها بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «في جهودها لتعافي وإعادة إعمار مدينة درنة» التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في العاشر من سبتمبر الماضي.

واستقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة شمال أفريقيا بالوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية «BMZ» أنيت كايزر، والوفد المرافق لها.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث المشاريع المشتركة بين الجانبين في مجال الإدارة المحلية، والتطورات بالمناطق المتضررة بالفيضانات والسيول، وجهود الاستعداد لإعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها، والمشاريع المشتركة والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الألماني في مجال الإدارة المحلية، بما في ذلك التعاون في مجالات تمكين المرأة والتحول إلى اللامركزية والبيئة وإدارة النفايات.

تحديات إعادة إعمار درنة
واستعرض التومي خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مشروع إعادة إعمار درنة والسبل الكفيلة بتجاوز تلك التحديات، وذلك وفقًا لمعايير وخطة واضحة المعالم، وإجراءات تعاقد على قدر عالٍ من الشفافية لضمان سلامة التنفيذ.

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وأكد التومي «أن منهجية التخطيط لإعادة إعمار درنة تحتاج إلى خطة استراتيچية مبنية على التوقعات والبحث في الأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه الفيضانات لا سيما وإن كانت ناجمة فعلًا عن تأثيرات التغيُّر المناخي».

تعزيز الشراكة والتعاون بين ليبيا وألمانيا
وأضافت وزارة الحكم المحلي، أن مديرية إدارة شمال أفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي الألمانية «أكدت من جانبها، التزام بلادها بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في جهودها لتعافي وإعادة إعمار مدينة درنة»، معتبرة أن اجتماع اليوم في طرابلس «يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين».

اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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