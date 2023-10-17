توقيع مذكرة تفاهم مع «اكوانور» النرويجية لدراسة وتقييم القدرات النفطية بالمناطق البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

وقَّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة «اكوانور» النرويجية لدراسة وتقييم القدرات النفطية والغازية في المنطقة البحرية الليبية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمكتب رئيس مجلس الإدارة في العاصمة طرابلس، تضمنت إلزام شركة «اكوانور» النرويجية بتدريب عدد من العناصر الوطنية الشابة العاملة في قطاع النفط والغاز.

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وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط إن «اكوانور» النرويجية تعد إحدى الشركات العملاقة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية.

بن قدارة وممثلة «اكوانور» النرويجية أثناء توقيع مذكرة التفاهم، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (مؤسسة النفط)