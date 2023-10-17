اللجنة الفنية لـ«بلديتي» تستعرض الأعمال المستهدفة بالمرحلة الثانية من المشروع الإنمائي

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت اللجنة الفنية للمشروع الإنمائي «بلديتي» خلال اجتماعها العادي الـ22 لسنة 2023 الذي عُقِد اليوم الثلاثاء في طرابلس برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر الدين المحتوت، الأعمال المستهدفة بالمرحلة الثانية من المشروع التنموي.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شادية عريبي، ومديرو المراكز والإدارات والمكاتب الأعضاء باللجنة الفنية، وممثلو المنظمات الدولية المنفذة للمشروع المتمثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي «AICS» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، واللجنة الدولية للثقافة والتربية وحماية الطفولة (UNICEF).

أبرز المشاريع التنموية بالمرحلة الثانية

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله استعراض الأعمال المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثانية لمشروع «بلديتي»، إضافة إلى استعراض أبرز الأعمال والممارسات التي جرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المشروع.

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وأوضحت الوزارة أن نقاشات المشاركين تمحورت حول أبرز المشاريع التنموية التي سيجري تنفيذها خلال المرحلة الثانية للمشروع لا سيما البنية التحتية والتعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وبناء القدرات، وتطوير المهارات الحياتية للشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وغيرها من المجالات.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة آلية الرفع من مستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة ببناء القدرات وريادة الأعمال لا سيما فيما يخص تحديد الفئات المستهدفة بالمشاريع ومواعيد وموضوعات البرامج التدريبية والجداول الزمنية للتنفيذ.

تنسيق عمليات مشروع «بلديتي»

وأشارت الوزارة إلى أن سلسلة اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي تعقدها اللجنة الفنية لمشروع «بلديتي» تهدف إلى تنظيم وتنسيق عمليات تنفيذ وتوزيع المشاريع على البلديات، «لضمان عدم ازدواجية تنفيذ المشاريع ولتلافي اقتصار المشاريع على بلديات محددة دون غيرها، ولتحقيق التكافؤ وتوفير الفرص المتساوية للمجتمعات المحلية بجميع البلديات لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوزيع العادل للمشاريع التنموية على مستوى البلديات».

الاجتماع الـ22 للجنة الفنية للمشروع الإنمائي «بلديتي» في طرابلس، الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

الاجتماع الـ22 للجنة الفنية للمشروع الإنمائي «بلديتي» في طرابلس، الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)