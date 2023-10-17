حفتر: «القيادة العامة» ستتكفل برعاية أطفال درنة الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، أن القيادة ستتكفل برعاية الأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم بسبب كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي.

واستقبل حفتر اليوم الثلاثاء في مقر «القيادة العامة» بمنطقة الرجمة في بنغازي الأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم بسبب الكارثة التي حلّت بمدينة درنة، وفق ما أعلنه مكتب إعلام «القيادة العامة».

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وقال مكتب الإعلام إن حفتر «أكد أن «القيادة العامة» ستتكفل برعايتهم، وستعمل على توفير كل ما يلزم حتى تعود الحياة إلى المدينة، ويعود الأطفال إلى أحيائهم ومدارسهم بسلامة وأمان».

وضربت العاصفة «دانيال»، الأكثر فتكا التي تشهدها القارة الأفريقية، حسب بيان «يونيسف»، المنطقة الشرقية من ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي، وتسببت في أمطار شديدة الغزارة وفيضانات عارمة اجتاحت مناطق عدة، وأسقطت آلاف الوفيات والمفقودين والنازحين، من بينهم أطفال.

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)

استقبال حفتر للأطفال الذين فقدوا أهلهم وذويهم جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة. (القيادة العامة)