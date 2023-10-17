افتتاح فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج رفقة وزير النفط والغاز محمد عون، فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثامنة المقامة على أرض معرض طرابلس الدولي.

ويضم الملتقى ضمن فعالياته جلسات حوارية ولقاءات للشركات الرائدة والأكاديميين بمجالات النفط والطاقة بهدف طرح الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا والقارة الأفريقية، وفق منصة «حكومتنا».

ونوهت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن فعاليات الملتقى والمعرض المصاحب الذي تستضيفه ليبيا لأول مرة تستمر خلال الفترة من 16 ـ 19 أكتوبر الجاري بمشاركة محلية وأفريقية واسعة.

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وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» تشهد مشاركة محلية وأفريقية واسعة من الشركات الرائدة بمجالات الطاقة والمنتجات النفطية والصناعات المعدنية.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ولفيف من أصحاب الشركات والباحثين والمهتمين.

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج وعون يفتتحان فعاليات ملتقى ومعرض «بترو أفريقيا» للنفط والغاز والطاقات المتجددة المقامة بمعرض طرابلس الدولي. (وزارة الاقتصاد والتجارة)