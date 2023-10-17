شاهد.. ضبط شاحنة على متنها 340 حقيبة متفجرات في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت قوة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاحنة تحمل نحو 340 حقيبة متفجرات.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة «الوسط» (wtv) الشاحنة خلال تفتيشيها؛ إذ ضُبطت على الطريق الذي يربط بين طبرق وأجدابيا وذلك خلال دورية لقوة مكافحة الهجرة في طبرق.

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

وفي فبراير الماضي، أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط «أسلحة نوعية وخطيرة» كانت مخبأة في الصحراء ومعدة للتهريب إلى مصر.

وقال مدير أمن طبرق في إيجاز صحفي آنذاك، إن الأسلحة جرى ضبطها في المنطقة الجنوبية وتحديدا في نطاق مركز شرطة الجغبوب، وذلك بعد رصد تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.

من تفتيش شاحنة على متنها 340 حقيبة متفجرات في طبرق، 17 أكتوبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو: الوسط)