مصلحة الطرق: الانتهاء من حصر الأضرار الناجمة عن السيول في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الثلاثاء، انتهاء لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية التابعة لها من حصر الأضرار الناجمة عن السيول الجارفة في المنطقة تمهيدا لإصدار تقريرها النهائي بالخصوص.

وقالت المصلحة في بيان إن عمليات الحصر جاءت بناءً على تكليف رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة حسين إبراهيم سويدان، موضحة أن العمليات انطلقت من مدينة سبها إلى خط وادي الحياة مرورا بعدة بلديات.

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وفي إطار جهود الحصر، اجتمعت اللجنة مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه وغات وتهالا والعوينات.

وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إنشاء غرفة طوارئ للمنطقة الجنوبية التي شهدت موجة من الطقس السيئ تسببت في أمطار غزيرة وسيولة أدت إلى جريان بعض الأودية جنوب غرب ليبيا.

وانهارت أربعة منازل مطلع أكتوبر الجاري، في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما يجري جهاز الإسعاف حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية.

من حصر أضرار الطرق والجسور جراء السيول بالمنطقة الجنوبية، 17 أكتوبر 2023. (مصلحة الطرق والجسور)

من حصر أضرار الطرق والجسور جراء السيول بالمنطقة الجنوبية، 17 أكتوبر 2023. (مصلحة الطرق والجسور)

من حصر أضرار الطرق والجسور جراء السيول بالمنطقة الجنوبية، 17 أكتوبر 2023. (مصلحة الطرق والجسور)