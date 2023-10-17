ضبط متهم برمي مخلفات بناء في مجرى وادي السايح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم برمي مخلفات بناء في مجرى وادي السايح.

وقالت الإدارة في بيان، إنها عثرت على مخلفات بناء في مجرى الوادي على الرغم من انتهائها من تنظيف مسارات جريان المياه، موضحة أنها ضبطت أحد الأشخاص من الذين قاموا برمي هذه المخالفات، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حياله وأُحيل إلى مكتب النائب العام للتصرف.

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وشددت الإدارة على أنها لن تتهاون مع المخالفين ومرتكبي هذه الأفعال لما تسببه من إضرار بالمصلحة العامة.

عنصر من إدارة إنفاذ القانون أثناء تأمين مجرى وادي السايح، 17 أكتوبر 2023. (صفحة الإدارة على فيسبوك)

عنصر من إدارة إنفاذ القانون أثناء تأمين مجرى وادي السايح، 17 أكتوبر 2023. (صفحة الإدارة على فيسبوك)