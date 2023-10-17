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فريق أوروبي يزور مركز عمليات منظمة الهجرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 11:37 صباحا
فريق أوروبي يزور مركز عمليات منظمة الهجرة في ليبيا
من زيارة فريق من الاتحاد الأوروبي لمركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة، 17 أكتوبر 2023. (صفحة المنظمة على فيسبوك)
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أطلع فريق من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، على إحاطة عن خدمات المساعدة المباشرة التي تقدمها المنظمة للمهاجرين والمجتمعات المحلية.

وشملت الإحاطة تركيز الضوء على الرعاية الصحية الأولية، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وخدمات الحماية، وتدريبات على مهارات الشباب، والعائدات الإنسانية الطوعية، وفق بيان صادر عن المنظمة.

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وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع إلى التحديات والفرص المستقبلية، منبهًا إلى تأكيد المنظمة امتنانها لدعم الاتحاد الأوروبي المستمر.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 43 ألفا و421 شخصا في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي. ورصدت المنظمة، في إحصائية صدرت الجمعة الماضي، انتقال أسر نازحة من درنة إلى البلديات الغربية، بواقع 6% من إجمالي النازحين من المدينة.

من زيارة فريق من الاتحاد الأوروبي لمركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة، 17 أكتوبر 2023. (صفحة المنظمة على فيسبوك)
من زيارة فريق من الاتحاد الأوروبي لمركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة، 17 أكتوبر 2023. (صفحة المنظمة على فيسبوك)
من زيارة فريق من الاتحاد الأوروبي لمركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة، 17 أكتوبر 2023. (صفحة المنظمة على فيسبوك)
من زيارة فريق من الاتحاد الأوروبي لمركز عمليات المنظمة الدولية للهجرة، 17 أكتوبر 2023. (صفحة المنظمة على فيسبوك)
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