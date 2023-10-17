شكشك يبحث مع الصور تعزيز التعاون بين «المحاسبة» والنيابة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع النائب العام المستشار الصديق الصور التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرقابية والقضائية.

جاء ذلك بحضور وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، وأعضاء من النيابة العامة والديوان، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تناولتها تقارير الديوان في السابق باعتبارها محل متابعة وتحقيق من قبل مكتب النائب العام، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

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وتناول الاجتماع بحث السبل الممكنة لتسهيل عملية التواصل بين أعضاء الديوان والنيابة العامة وإمكان الاستفادة القصوى من تقرير الديوان في تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون.

تعزيز التعاون في المحاسبة وإنفاذ القانون

وأكد رئيس الديوان أهمية التواصل في تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، مثمنا الدور الذي تقوم به النيابة العامة في تتويج نتائج أعمال أعضاء الديوان ما يُعد حافزا لهم للقيام بالأعمال المُناطة بهم على أكمل وجه.

وبدوره أشاد الصور بتقارير الديوان مؤكدا دورها الإيجابي في تحفيز تحقيقات النيابة العامة في قضايا الفساد والإضرار بالمال العام.