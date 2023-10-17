تشغيل محطة الغريقة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة الغريقة بمدينة البيضاء، وصيانة محطة «الحناش».

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أنه جرى تشغيل محطة الغريقة بعد الانتهاء من صيانة أجهزة الوقاية للخلايا وخلية الضغط العالي.

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والأحد الماضي، أكدت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة في غرب مدينة البيضاء، فضلا عن استمرار أعمال الصيانة في مدينة درنة.

وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال تشغيل محطة الغريقة في البيضاء، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطة الغريقة في البيضاء، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطة الغريقة في البيضاء، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطة الغريقة في البيضاء، 17 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)