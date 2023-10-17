حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 17 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق غرب البلاد لكتلة هوائية ساخنة بداية من اليوم الأربعاء يكون تأثيرها ملحوظا نهاية الأسبوع.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و34 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا ملحوظا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الغد.