«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية.
- رياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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