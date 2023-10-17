«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية.

- رياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.