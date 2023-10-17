شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، حيث سجلت العملة الأميركية 5.46 دينار في آخر تحديث عبر صفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل، مقابل 5.24 دينار مطلع الشهر الجاري.

وطال التراجع أيضًا بعض العملات الأجنبية الأخرى، من بينها اليورو الذي سجل اليوم الإثنين 5.64 دينار مقارنة بـ5.50 دينار في الأول من أكتوبر الجاري، والجنيه الإسترليني الذي سجل 6.51 دينار مقارنة بـ6.35 دينار خلال الفترة نفسها.

وأشار البرنامج إلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفسير هذا الارتفاع، ومن بينها ما قيل عن إيقاف المصرف المركزي التعامل بخدمات نقاط البيع «pos» بالعملة الأجنبية عن مصرف الأمان داخل البلاد، والتفسير الآخر الذي أشار إلى أن المصرف المركزي أوقف بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية العاملة داخل البلاد، لكن ذلك لا يعدو كونه تكهنات تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وهو ما ناقشه البرنامج مع الخبير الاقتصادي محسن دريجة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك