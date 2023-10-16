خبراء يستعرضون فرص اندماج حكومتي الدبيبة وحماد

القاهرة - بوابة الوسط

خلص معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا إلى وجود توجه في طرابلس وطبرق لتشكيل حكومة موحدة، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يشعرون بالقلق من هذا التوجه.

ويندر أن تتفق الحكومتان المتنافستان حول كيفية دفع البلاد إلى الأمام، وفق ما أوضح المعهد الجنوب إفريقي الكائن مقره في بريتوريا.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على خطة منبثقة عن لجنة «6+6»، التي تمثل الجانبين. وكان الهدف من ذلك تشكيل حكومة مؤقتة من شأنها إعادة توحيد الإدارتين وتأخذ البلاد إلى انتخابات لاختيار حكومة واحدة.

لكن الأمم المتحدة ومعظم الجهات الخارجية الأخرى عارضت الاتفاق، وأصرت على إجراء انتخابات قبل تشكيل حكومة جديدة، فيما تتمتع الخطة بدعم قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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مخاوف أممية من تشكيل حكومة وحدة جديدة

وحسب التقرير الأفريقي، تخشى الأمم المتحدة والحكومات الغربية وبعض الليبيين من أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى تقليص الحافز لدى أصحاب المصلحة لمتابعة التزاماتهم الانتخابية، مما يبقي على الوضع الراهن. وحذر مؤيدو الخطة من أن الاضطرابات التي تسبق الانتخابات يمكن أن تزعزع السلام الهش الذي امتد منذ أكثر من عام.

وأشار التقرير إلى اشتباكات طرابلس في أغسطس الماضي بين «جهاز الردع» و«اللواء 444»، معتقدًا أن الخلافات حول اقتراح تشكيل حكومة موحدة قد تكون السبب وراء القتال. كما أثار دعم حفتر للخطة معارضة بعض المجموعات المسلحة في طرابلس التي تشك بشدة في دوافعه.

غازيني: خطوة مهمة نحو رأب الصدع

واعترضت كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، على اقتراح لجنة «6+6» قائلة: «إذا حصلت على الدعم الكافي، فقد تكون الخطة خطوة مهمة نحو رأب الصدع الذي وضع ليبيا تحت إدارة منقسمة بين سلطتين منفصلتين»، لكنها لا تزال تواجه عقبات كبيرة، مع وجود منتقدين مؤثرين داخل ليبيا وخارجها.

وقالت إن الخطة تبدو الطريقة الواعدة لإعادة توحيد البلاد، بالنظر إلى التحديات التي لا يمكن التغلب عليها المتمثلة في إجراء الانتخابات، بينما تظل البلاد منقسمة بين حكومتين متنافستين.

وعاد المعهد إلى فبراير 2022، بعد شهرين من فشل إجراء الانتخابات، حينها انهار اتفاق لاستبدال حكومة عبد الحميد الدبيبة، وشكل مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وعادت البلاد إلى نظامين منفصلين ومتنازعين. وفي مارس من هذا العام جرى استبدال باشاغا بوزير ماليته أسامة حماد بصفة مؤقتة.

ولخص التقرير الخلافات حول عدم قدرة الليبيين وداعميهم الأجانب من الاتفاق على ما إذا كان سيجرى إعادة توحيد الحكومة من خلال انتخابات جديدة، أو اتفاق لتقاسم السلطة، أو دستور جديد. وقد أصرت الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات أولاً، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 (2022).

كما أبرز المعهد خلافات حادة حول من ينبغي أن يقود جهود إعادة التوحيد: المجالس المتنافسة، أو الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية على الأرض، أو المنتدى الجديد الذي تريد أن تقوده الأمم المتحدة.

وزعمت لجنة «6+6»، التي جرى إنشاؤها لصياغة قوانين الانتخابات أنها حلت الخلافات الرئيسية مثل تلك المتعلقة بتسلسل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشروط الترشح للرئاسة التي أفسدت انتخابات 2021، إذ لا تزال طبرق وطرابلس منقسمتين حول بعض هذه القضايا، على الرغم من اتفاقهما على حكومة مؤقتة قبل الانتخابات.

وربما تكون العقبة الأكبر أمام هذه الخطة هي أن الدبيبة، الذي يتشبث حتى الآن برئاسة الحكومة، يقاوم أي جهود لإطاحته دون إجراء انتخابات. ويبدو أن اشتباكات أغسطس عززت هذه المخاوف، مما يشير إلى أن جناح الدبيبة كان يقاوم بالفعل خطة لجنة «6+6».

كما احتاجت الخطة إلى دعم دولي، ففي كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 أغسطس، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن «تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها اللاعبون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات». لكن في بيان آخر له اعتبر مسألة إنشاء حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة لا تزال مثيرة للجدل.

ريكاردو فابياني: عوامل تقوّض احتمالات تشكيل حكومة مؤقتة

وقال مدير شمال أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني للمعهد إن بيان باتيلي كان «تلميحًا للفكرة» (لتشكيل حكومة مؤقتة أولاً) «ولكن ليس تأييدًا كاملاً». وأضاف أن اشتباكات أغسطس في طرابلس، والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في درنة الشهر الماضي، والانقسامات المتزايدة في الحكومة المكلفة من البرلمان والدعم الدولي الفاتر، كلها عوامل قوَّضت احتمالات تشكيل حكومة مؤقتة.

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سيلفيا كولومبو: التقارب الداخلي والخارجي ليس مؤشرا كافيا

ورأت الخبيرة في شؤون ليبيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية دفاع الناتو في روما، سيلفيا كولومبو، أن هناك تقارباً متزايداً، داخلياً وخارجياً، بشأن تشكيل حكومة مؤقتة قبل إجراء الانتخابات. لكن هذا في حد ذاته ليس ضمانًا بأن هذه الحكومة سوف ترى النور. وإذا حدث ذلك، فقد يكون ذلك خطوة إلى الأمام مقارنة بالجمود السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عامين تقريبًا.

والنقطة الأخرى هي ما إذا كانت هذه الحكومة ستتمتع بالسلطة والشرعية الكافية للمضي قدمًا في الانتخابات ولا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. ولن يكون لدى الأمم المتحدة الكثير من الجزر والعصا لدفع الأطراف في هذا الاتجاه.

وأضاف المعهد «إن هذا الأمر في أيدي الليبيين أكثر من أي وقت مضى». ويزداد الأمر سوءًا، نظرًا للسياق الإقليمي وما يحدث في «إسرائيل» وفلسطين.