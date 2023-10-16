بمشاركة الصديق الكبير.. صندوق النقد يناقش توحيد السياسات المالية لدول المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا.

وناقش الاجتماع الأوضاع المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجارب دول المنطقة، والإجراءات المتخذة للحد من تأثير الأزمات المالية المتعاقبة في الاقتصاد العالمي، والأزمات السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة.

وأوضح بيان لمصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع تطرق إلى الاتفاق على توحيد الجهود بين البنوك المركزية ووزارات المالية في اتباع سياسات مالية واقتصادية تدعم النمو المستدام والحد من التضخم والبطالة ومحاربة الفقر وتداعيات المناخ.

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الاجتماع الذي حضره محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية ومديرو ورؤساء المؤسسات المالية عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية أمس الأحد.

سلسلة اجتماعات الصديق الكبير في مراكش

وعقد الكبير سلسلة اجتماعات في مراكش تعلقت بالوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ حيث اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل. كذلك، اجتمع الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير.