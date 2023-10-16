مندوب الصين: مجلس النواب أحرز تقدمًا بشأن الانتخابات وعلى المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن مجلس النواب أحرز تقدمًا بشأن العملية الانتخابية بعدما أصدر القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وتجنب فرض أي حلول عليها من الخارج.

وشدد الدبلوماسي الصيني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي وخارطة الطريق الخاصة بالانتخابات التي أعدها مجلس النواب، حاثًا على مساعدة ليبيا من أجل استكمال العملية الانتخابية.

وقال الدبلوماسي الصيني إن التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011 «أدى إلى الوضع الصعب في ليبيا وتسبب في أضرار في البنية التحتية الليبية وهو ما فاقم أثر الفيضانات» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الصيني على ضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن الصين تتمنى اتخاذ تدابير محددة من أجل الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة.

وطالب مندوب الصين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة دعم الجهود الوطنية الليبية نحو الحوار ومنع تكرار الصدامات المسلحة كتلك التي حدثت في بنغازي خلال الأيام الماضية.