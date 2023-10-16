الطرابلسي في الجزائر و«التنسيق حول تنقل الأشخاص» على طاولة المحادثات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

هيمنت قضايا مكافحة جرائم المخدرات والهجرة غير الشرعية والتنسيق حول تنقل الأشخاص على محادثات وزيري داخلية الجزائر إبراهيم مراد ونظيره المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي.

واستقبل مراد بمطار هواري بومدين الدولي عماد الطرابلسي الذي يقوم على رأس وفد بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، وفق ما أفاد بيان للداخلية الجزائرية اليوم الإثنين.

وقال إبراهيم مراد إن شعبي البلدين «يجمعهما تاريخ ومصير مشترك»، مضيفًا أن اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود على غرار تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التنسيق بخصوص تنقل الأشخاص بين البلدين.

تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين ليبيا والجزائر

بدوره لفت الوزير عماد الطرابلسي إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين التي تتميز بحسن الجوار، مؤكدًا أن «هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون خاصة من خلال تدعيمها بتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة».

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وأكد الطرابلسي إرادة ليبيا للتعاون بين وزارتي داخلية البلدين بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، معبرًا عن تقدير ليبيا لهبة الجزائر ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي خلال الفيضانات الأخيرة التي طالت مدينة درنة وما جاورها.

وتعود آخر زيارة لوزير الداخلية الجزائري إلى طرابلس ليوم 13 سبتمبر الماضي رفقة كل من وزير الصحة ووزيرة التضامن الوطني الجزائريين الذين جرى استقبالهم من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث نقل التعازي في المحنة التي ألمت بالشعب الليبي على خلفية العاصفة التي ضربت البلاد.

يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تطالب منذ فترة بفتح منفذ غدامس – الدبداب أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية، بعدما أُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيًا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015 قبل أن تفتح للأغراض التجارية فقط العام 2022.