ورشة عمل حكومية في طرابلس حول مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة محمود الفطيسي صباح اليوم الإثنين في طرابلس ورشة عمل حول مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» بمشاركة مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والأمم المتحدة.

وشارك في فعاليات ورشة العمل كل من منسقة الشؤون الاجتماعية المقيمة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانوين، والناطق باسم مجلس الوزراء وعضو الفريق الحكومي للطوارئ محمد حمودة، ووكيل وزارة الاقتصاد سعد الحنيش، ورئيس هيئة التوثيق والمعلومات عبدالباسط الباعور.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية في إطار حملة «سند وطن»، و«ترسيخًا لمبدأ الحماية الاجتماعية لكل الليبيين ودعمًا لمن طالتهم أضرار الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية».

ما هو مشروع السجل الاجتماعي الموحد؟

وأوضحت الحكومة أن مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» يهدف إلى استحداث سجل يتحصل فيه مستحقو الحماية الاجتماعية على أرقام ثابتة مدى الحياة، والحفاظ على المعلومات في ظل الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والأزمات وتقديم قاعدة بيانات يجرى الاعتماد عليها لتنظيم سير العمل بين الجهات المختصة وتبادل المعلومات البينية بين المؤسسات المعنية كافة، كما أنه يوفر الوقت والجهد ويسهم في سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها.

ورشة العمل الحكومية في طرابلس حول مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

ورشة العمل الحكومية في طرابلس حول مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)