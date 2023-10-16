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ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 01:52 مساء
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
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ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الدولار إلى 5.41 مقابل 5.37 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

وصعد سعر صرف اليورو مسجلا 5.61 دينار مقابل 5.57 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.48 دينار.

كما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 248 دينارا للغرام مقابل 245 دينارا أمس، والدينار التونسي إلى 1.68 دينار مقابل 1.64 دينار أمس، في حين استقر سعر الليرة التركية عند 0.19 دينار.

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