«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة اليوم الإثنين على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر والرؤية جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية ثم تصبح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم على ساحل الجبل الأخضر بسبب اضطراب البحر.
تعليقات