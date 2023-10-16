تركيا ترسل 850 طنا من مواد الإغاثة لمتضرري العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إرسال 850 طنا إضافيا من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي صاحبت العاصفة «دانيال» شرق البلاد.

وقالت في بيان مساء الأحد إن الإدارة تواصل مساعيها لمساعدة الليبيين المتضررين من الكارثة التي ضربت البلاد منتصف سبتمبر الماضي، كما نقلت شبكة «تي آر تي» التركية.

ولفتت إلى أنها نفذت عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المنكوبة، وتقديم الخدمات الطبية، ونشرت أطقم طبية، إضافة إلى إرسال مئات الأطنان من مواد الإغاثة العاجلة إلى ليبيا على متن أربع طائرات وخمس سفن.

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دمار هائل بالبنية التحتية

وتسببت مياه الفيضانات الغزيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في دمار هائل أصاب مدنا عدة بشرق ليبيا، وتسبب في تدمير مئات المنازل والمنشآت الصحية وشبكات المياه وغيرها من البنية التحتية الأساسية.

وتفيد التقديرات الرسمية إلى الآن بوفاة 4345 شخصا جراء الفيضانات، وفقدان 8540 آخرين، ونزوح أكثر من 40 ألف مواطن.

وأفادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقييم لها ما بعد مخلفات كارثة العاصفة «دانيال» أن نحو 250 ألف شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، موضحة أنه لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا مطلوب 71.4 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.