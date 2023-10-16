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السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 10:13 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار
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انخفض سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.15 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.95 دينار.

أسعار العملات العربية
وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3 دينار، والدرهم الإماراتي 1.33 دينار، والدينار التونسي 1.53 دينار.

وسجل سعر الليرة التركية واليوان الصيني 0.17 دينار و067 دينار على الترتيب.

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