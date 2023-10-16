حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 16 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجيل درجات الحرارة زيادة ملحوظة بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف الليلة والصباح الباكر على مصراتة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل زيادة ملحوظة بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا على بعض المناطق.