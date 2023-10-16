«أمن طرابلس» تحيل 144 متهما إلى النيابة خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مديرية أمن طرابلس 144 متهما إلى النيابة العامة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وتوزع المتهمون بواقع 23 متهما في غوط الشعال والعدد نفسه في عين زارة، إضافة إلى 18 متهما في سوق الجمعة، حسب إحصائية للمديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما أحال مركز شرطة الغربي 16 متهما للنيابة، والأوسط 15 متهما، وحي الأندلس تسعة متهمين والعدد نفسه في الفرناج، إضافة إلى سبعة متهمين بالزواية الدهماني ومثلهم بمركز شرطة المدينة وطريق المطار، وأربعة متهمين بالحي الصناعي، وثلاثة في الهضبة، واثنين بالجامعة.