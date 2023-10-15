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تقييم أميركي: 250 ألف شخص في ليبيا يحتاجون المساعدة بسبب «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 06:22 مساء
تقييم أميركي: 250 ألف شخص في ليبيا يحتاجون المساعدة بسبب «دانيال»
آثار دمار خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقييم لها ما بعد مخلفات كارثة العاصفة «دانيال» أن نحو 250 ألف شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023.

وأوضحت الوكالة وهي الذراع التنفيذية لوزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، أمس السبت، أنه لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا مطلوب 71.4 مليون دولار لغاية ما تبقى من العام الجاري.

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وتسببت مياه الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» في إحداث أضرار جسيمة في شمال شرق ليبيا، ما أثر على الإسكان والمرافق الصحية وشبكات المياه وغيرها من البنية التحتية، مع نزوح 42 ألف شخص حتى منتصف أكتوبر، وفقًا للأمم المتحدة.

تقييم الاحتياجات بالمناطق المتضررة من «دانيال»
وأجرت الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة تقييمات للاحتياجات في جميع أنحاء المناطق المتضررة من الفيضانات في أواخر سبتمبر، وحددت الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي باعتبارها من بين الاحتياجات الأكثر أهمية.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص جراء الفيضانات والسيول العارمة التي صاحبت العاصفة «دانيال»، مع فقدان ما يقرب من 10 آلاف شخص.

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