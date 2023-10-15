مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن ليبيا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة بشأن ليبيا في الرابعة عصر غد الإثنين بتوقيت ليبيا، يقد خلالها كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس لجنة العقوبات إيجازا.

سياسيا، لا يزال مصير الانتخابات في ليبيا غير واضح على الرغم من تسلم المفوضية الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي قوانين الاقتراع لرئيس الدولة ومجلس الأمة، وذلك في ظل موافقة مجلس النواب عليها، واعتراض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

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