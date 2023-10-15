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مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن ليبيا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:47 مساء
مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن ليبيا.. الإثنين
جلسة سابقة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا. (الإنترنت)
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يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة بشأن ليبيا في الرابعة عصر غد الإثنين بتوقيت ليبيا، يقد خلالها كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس لجنة العقوبات إيجازا.

سياسيا، لا يزال مصير الانتخابات في ليبيا غير واضح على الرغم من تسلم المفوضية الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي قوانين الاقتراع لرئيس الدولة ومجلس الأمة، وذلك في ظل موافقة مجلس النواب عليها، واعتراض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

- جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي
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مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

الوضع الأمني معقد بعد اشتباكات بنغازي واعتقال البرغثي 
وميدانيا، زادت اشتباكات بنغازي الأخير من تعقيد الوضع الأمني، إذ وقعت الاشتباكات إثر اعتقال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي، مما تسبب في مقتل 6 من عناصر قوات «القيادة العامة»، و9 من المسلحين المرافقين لـ«البرغثي».

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