حالة الطقس في ليبيا (الأحد 15 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر وما جاورها، مع سقوط أمطار متفرقة اليوم الأحد.

وأضاف المركز، في نشرته الجوية، أنه من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر بتلك المناطق.

بينما سيبقى الطقس مستقرا على غالبية المناطق، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي ستبقى في معدلاتها الطبيعية لفصل الخريف، وتتراوح في مناطق الشمال ما بين 24 و30 درجة، وفق النشرة.

- تنظيف مسارات الأودية في زليتن والخمس تحسبا للأمطار والسيول

وستتراوح الحرارة بمناطق الوسط والجنوب ما بين 30 و33 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من الغد بمناطق الشمال الغربي. ومن المتوقع أن تكون الزيادة ملحوظة نهاية الأسبوع، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والدواخل

الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد غد الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم على مناطق الجبل الأخضر وما جاورها، ويتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة، مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر في تلك المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 23 و28 درجة

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و33 درجة.