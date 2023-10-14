إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت، اليوم السبت، حوافظ رواتب موظفي الدولة لكل القطاعات والأجهزة إلى المصارف التجارية في المدينة.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة صالح صالحين في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه جرى استكمال حوافظ الرواتب عن شهر سبتمبر الماضي وتسليمها إلى المصارف التجارية العاملة في سرت.

حكومة الدبيبة: إحالة أذون رواتب سبتمبر إلى إدارة العمليات في المصرف المركزي

وأحالت وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أذون تمويل رواتب سبتمبر لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين.