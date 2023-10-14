حبس مخول بإدارة شركة مساهمة بتهمة محاولة تهريب 40 ألف لتر ديزل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، حبس مخول بإدارة شركة مساهمة على ذمة التحقيق في واقعة الشروع في تهريب 40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد.

وتولى وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس التحقيق في واقعة الشروع في تهريب سبعة مستوعبات نقل بحري تحمل 40 ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد عبر ميناء طرابلس البحري، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

«تقرير الخبراء» يرصد عمليات تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا

إحباط محاولة تهريب وقود بشاحنتين لنقل المياه في صبراتة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

واستهل المحقق البحث بتتبع استدلال الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات؛ فاستوثق من صحة ارتكاب الواقعة؛ واستدل على اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الانخراط في تشكيل عصابي استهدف إخراج كميات من الوقود باستعمال وثائق أقر فيها مكتب الخبرة زورًا بأن البضاعة محل الإفصاح الجمركي هي مذيب عضوي.

واستجوب المحقق مفوض الشركة، ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق وملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعات المذكورة، وأجرى تدبير قفل المحال التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.

براميل وقود جرى ضبطها قبل تهريبها في طرابلس، 15 أكتوبر 2023. (مكتب النائب العام)

براميل وقود جرى ضبطها قبل تهريبها في طرابلس، 15 أكتوبر 2023. (مكتب النائب العام)